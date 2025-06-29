На Рівненщині молодик викрав у знайомого мінівен, щоб поїхати до дівчини

Після застілля 24-річний чоловік самовільно взяв авто знайомого й вирушив у Рівне, де його затримала поліція.

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На Рівненщині молодик викрав мінівен, щоб поїхати до дівчини. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, на спецлінію 102 28 червня звернувся мешканець села Курозвани — чоловік повідомив про зникнення свого автомобіля Renault Trafic. На пошуки викраденого транспорту одразу було орієнтовано особовий склад відділення поліції №5 (смт Гоща).

Як з’ясували правоохоронці, напередодні ввечері власник разом із 24-річним односельцем вживав алкоголь. Згодом господар пішов спати, залишивши мінівен припаркованим на подвір’ї. Прокинувшись, чоловік виявив, що і гість, і авто зникли.

Приблизно через три години поліцейські сектору реагування виявили Renault Trafic біля супермаркету в селі Біла Криниця. Поруч перебував і зловмисник — 24-річний місцевий житель. Він не став заперечувати свою вину й зізнався, що вирішив «позичити» авто, аби з’їздити до дівчини у Рівне.

Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру за ч.1 ст.289 КК України та обрання йому запобіжного заходу.

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