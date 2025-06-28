Неочікуване партнерство — OpenAI почала використовувати чипи Google для роботи ChatGPT

Це стало несподіваним кроком, адже обидві компанії є прямими конкурентами на ринку штучного інтелекту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, нещодавно почала орендувати чипи штучного інтелекту від Google для забезпечення роботи своїх продуктів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, обізнане з деталями угоди.

Раніше OpenAI була одним з найбільших клієнтів компанії Nvidia — вона масово використовувала її графічні процесори (GPU) як для навчання моделей, так і для інференсу (процесу, в якому штучний інтелект робить передбачення на основі набутих знань).

Однак із зростанням обсягів обчислень OpenAI вирішила підключити до своєї інфраструктури хмарний сервіс Google Cloud. Це стало несподіваним кроком, адже обидві компанії є прямими конкурентами на ринку штучного інтелекту, вказує видання.

Для Google це партнерство — частина стратегії з розширення зовнішнього доступу до власних тензорних процесорів (TPU), які раніше використовувалися лише всередині компанії. Завдяки цій відкритості клієнтами Google стали як технологічні гіганти, зокрема Apple, так і стартапи, серед яких Anthropic і Safe Superintelligence — обидва засновані колишніми співробітниками OpenAI.

За даними, оренда TPU від Google є першим масштабним використанням OpenAI не-Nvidia чипів. Це також може свідчити про зменшення залежності від дата-центрів Microsoft — ключового інвестора OpenAI. Компанія сподівається, що нове технічне рішення допоможе знизити вартість інференсу.

Водночас джерела зазначають: Google не надає OpenAI доступ до своїх найпотужніших чипів. Представники Google відмовилися від коментарів, а OpenAI не відповіла на запит Reuters.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.