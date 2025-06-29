У Києві патрульні допомогли врятувати чоловіка, який провалився в каналізаційний люк

Чоловік упав у колектор у Голосіївському районі, звідки його спільно витягли поліцейські та рятувальники й передали медикам.

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У Голосіївському районі столиці поліцейські спільно з рятувальниками провели успішну операцію з порятунку чоловіка, який впав у каналізаційний колектор. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Інцидент стався 27 червня — на лінію 112 надійшло повідомлення про громадянина, який через власну необережність провалився в люк. На виклик оперативно прибули патрульні Карина Лукашенко та Ілля Бояр.

На місці правоохоронці виявили постраждалого, який скаржився на погане самопочуття та потребував медичної допомоги. До порятунку долучилися й рятувальники.

Злагодженими діями чоловіка витягнули з колектора, загорнули в термоковдру та передали медикам для подальшої допомоги.

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