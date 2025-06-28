У Києві на два дні обмежать рух біля проспекту Литовського

Біля проспекту Литовського обмежать рух через ремонт дороги.

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У Києві 30 червня та 1 липня 2025 року буде обмежено рух транспорту на ділянці дороги поблизу проспекту Литовського. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

Обмеження пов’язані з проведенням поточного ремонту асфальтобетонного покриття на цій ділянці. Роботи виконуватимуться за умови сприятливої погоди.

У «Київавтодорі» вибачилися за тимчасові незручності та закликали водіїв враховувати ці обмеження під час планування маршрутів.

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