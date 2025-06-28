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Британську юристку засудили за переслідування колишнього чоловіка та його нової партнерки

19:38, 28 червня 2025
Жінка поширювала неправдиві звинувачення та образи в соцмережах, за що отримала умовний термін і рік заборони на спілкування з потерпілими.
Британську юристку засудили за переслідування колишнього чоловіка та його нової партнерки
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44-річну Сусіллу Мерсер, юристку з британського міста Ранкорн, засудили за переслідування колишнього чоловіка та його нової партнерки. Про це повідомляє Law Gazette.

Згідно з матеріалами справи, Мерсер переслідувала свого колишнього чоловіка Джерарда Флінна та його нову партнерку Шеліну Курц із січня 2023 по липень 2024 року. Жінка не з’явилася до суду на слухання справи, тому її визнали винною заочно.

Фірму Mercer Law, яка належала підсудній, було закрито у серпні 2023 року після розслідування, проведеного Регуляторним органом солісіторів (SRA). Приводом стали підозри в нечесній поведінці.

Як з’ясував суд, Мерсер звинуватила свого колишнього у побитті — заяви виявилися безпідставними, однак Флінна затримала поліція та допитувала. Після звільнення без висунення обвинувачень Мерсер надіслала йому повідомлення: «Пробач, що тебе заарештували, але я не хотіла витрачати £200–300 на годину на розлучний процес».

Також вона публікувала у соцмережах фото нової партнерки Флінна, супроводжуючи їх образливими коментарями.

Захист наголошував, що справа виникла на тлі конфліктного розлучення, яке серйозно вплинуло на емоційний стан обвинуваченої. Адвокатка підсудної зазначила, що Мерсер вважає дії колишнього чоловіка серйозними, хоча суд не знайшов доказів на її користь.

Суд у Варрінгтоні призначив 12 тижнів тюремного ув’язнення умовно на 12 місяців, а також заборонив Мерсер протягом року контактувати з постраждалою парою. Окрім того, вона має сплатити £804 (судові витрати та компенсацію потерпілим).

Напередодні слухань вона опублікувала у Facebook фото весільних запрошень на бланках Mercer Law з коментарем: «Яка марна трата £60 000 весілля».

Згідно з інформацією на сайті SRA, Мерсер більше не практикує як юрист, однак регулятор продовжує розслідування після втручання у діяльність її фірми.

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суд юрист Великобританія Велика Британія

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