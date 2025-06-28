У Лондоні з’явиться незвичний туристичний комплекс-бункер на 30-метровій глибині

У Лондоні відкриють унікальний туристичний комплекс The London Tunnels із найглибшим баром у світі.

Фото: The Sun

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У Лондоні планують створити нову туристичну пам’ятку – комплекс The London Tunnels, мережу тунелів протяжністю 1,6 км, будівництво якого може завершитися до 2028 року. Як повідомляє The Sun, однією з головних родзинок комплексу стане найглибший бар у світі, розташований на глибині 30 метрів під землею.

Тунелі, побудовані в 1942 році для захисту населення від бомбардувань під час Другої світової війни, так і не використовувалися за призначенням, оскільки німецький «Бліц» завершився у 1941 році. Тепер ці споруди перетворять на унікальний туристичний об’єкт із загальною площею 8361 кв. м, що перевищує глибину більшості станцій лондонського метро.

На проєкт виділено 120 млн фунтів стерлінгів (приблизно 164 млн доларів). Усередині комплексу, окрім бару, який обіцяє унікальні нічні розваги для туристів і поціновувачів історії, з’являться різноманітні локації. Проєкт реалізує провідна британська архітектурна фірма WilkonsonEyre.

У The London Tunnels також планують створити меморіал Другої світової війни на честь 40 000 загиблих під час бомбардувань, а також імерсивний простір, що поєднає історію та розваги. Очікується, що комплекс приваблюватиме мільйони туристів щорічно, значно сприяючи економіці Лондона.

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