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Пішов із життя український поет і дисидент Ігор Калинець

16:37, 28 червня 2025
На 86-му році життя відійшов у вічність Ігор Калинець — поет, письменник, дисидент, багаторічний політв’язень радянських таборів.
Пішов із життя український поет і дисидент Ігор Калинець
Фото: day.kyiv.ua
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28 червня у віці 85 років пішов із життя поет, письменник, дисидент, багаторічний політв’язень радянських таборів Ігор Калинець. Трагічну звістку повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Ігор Калинець був почесним громадянином Львова та лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка.

«На 86-му році життя відійшов у вічність Ігор Калинець — почесний громадянин міста Львова, поет, письменник, дисидент, багаторічний політв’язень радянських таборів. Разом із Іриною Калинець вони стали голосом української гідності у найтемніші часи. Світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким», — написав Садовий.

Ігор Калинець — поет і прозаїк, один із чільних представників пізньошістдесятницької генерації і дисидентсько-самвидавного руху в Україні, політв’язень. Почесний доктор Львівського національного університету імені Івана Франка. Відмовився від Ордену Ярослава Мудрого IV ступеня на знак протесту проти зросійщення.

Народився 9 липня 1939 року у Ходорові. У 1956-1961 роках навчався у Львівському університеті на філологічному факультеті. Після закінчення працював у обласному архіві.

За участь у дисидентському русі 11 серпня 1972 року Ігоря Калинця засудили до 6 років ув'язнення суворого режиму та 3 років заслання. Покарання він відбував у концтаборах у Пермі разом з Іваном Світличним, Василем Стусом, Миколою Горбалем, Степаном Сапеляком та іншими. Заслання відбував разом із дружиною Іриною Стасів-Калинець на Забайкаллі, у с. Ундино-Посєльє, Балейського району в Читинській області.

На волю вийшов у 1981 році (реабілітований у 1990). Після повернення до Львова працював у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника.

З 1987 року разом із дружиною Ігор Калинець почав відігравати провідну роль у пробудженні вільного культурного і громадського життя Львова: організовував масові акції пам'яті поета Богдана-Ігоря Антонича, композитора Василя Барвінського, брав участь у виданні журналу «Євшан-зілля».

Поет отримав Державну премію України імені Тараса Шевченка за книжку вибраних поезій «Тринадцять аналогій» (1992). Окрім творів для дорослих, писав також вірші для дітей.

У 2019 році мер Львова Андрій Садовий від громади міста вручив Ігорю Калинцю почесну відзнаку «Золотий Герб міста Львова».

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