Прикордонники зняли на відео незвичного рогатого колегу на Сянках

На Львівщині прикордонники зафіксували оленя-патрульного на кордоні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині камери спостереження відділу «Сянки» 7-го прикордонного Карпатського загону зафіксували незвичайного гостя – оленя, яке неспішно прогулювалося вздовж прикордонних інженерних загороджень. Про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України..

Тварина поводилася наче справжній патрульний: зупинялася, уважно оглядала місцевість, ніби знаючи, на що звертати увагу. Оператори системи дистанційного контролю помітили цього «помічника» завдяки сучасним технологіям фото- та відеоспостереження, які впроваджує Держприкордонслужба відповідно до стандартів ЄС і НАТО. Такі інновації дозволяють ефективно контролювати навіть найвіддаленіші та важкодоступні ділянки державного кордону, де дикі тварини почуваються вільно.

Прикордонники нагадують, що кордон – не місце для прогулянок чи ризикованих експериментів. У лісах Самбірщини, крім оленів, мешкають вовки, ведмеді та дикі кабани, які можуть становити небезпеку. Громадян закликають бути обережними, дотримуватися прикордонного режиму та обирати лише офіційні туристичні маршрути. «Природа — прекрасна, але вона потребує поваги та обережності», – зазначили в Держприкордонслужбі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.