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Прикордонники зняли на відео незвичного рогатого колегу на Сянках

23:59, 28 червня 2025
На Львівщині прикордонники зафіксували оленя-патрульного на кордоні.
Прикордонники зняли на відео незвичного рогатого колегу на Сянках
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На Львівщині камери спостереження відділу «Сянки» 7-го прикордонного Карпатського загону зафіксували незвичайного гостя – оленя, яке неспішно прогулювалося вздовж прикордонних інженерних загороджень. Про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України..

Тварина поводилася наче справжній патрульний: зупинялася, уважно оглядала місцевість, ніби знаючи, на що звертати увагу. Оператори системи дистанційного контролю помітили цього «помічника» завдяки сучасним технологіям фото- та відеоспостереження, які впроваджує Держприкордонслужба відповідно до стандартів ЄС і НАТО. Такі інновації дозволяють ефективно контролювати навіть найвіддаленіші та важкодоступні ділянки державного кордону, де дикі тварини почуваються вільно.

Прикордонники нагадують, що кордон – не місце для прогулянок чи ризикованих експериментів. У лісах Самбірщини, крім оленів, мешкають вовки, ведмеді та дикі кабани, які можуть становити небезпеку. Громадян закликають бути обережними, дотримуватися прикордонного режиму та обирати лише офіційні туристичні маршрути. «Природа — прекрасна, але вона потребує поваги та обережності», – зазначили в Держприкордонслужбі.

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Львів прикордонники

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