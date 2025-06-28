На Сумщині чоловік за хабар обіцяв фіктивне працевлаштування для уникнення мобілізації

Шахрай брав гроші за «влаштування» на підприємство критичної інфраструктури та оформлення відстрочки.

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На Сумщині викрили зловмисника, який за хабар обіцяв оформити відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, 40-річний підозрюваний розмістив оголошення про законне бронювання військовозобов’язаних.

Зацікавленим особам чоловік повідомляв, що за грошову винагороду може працевлаштувати на підприємство, яке відносяться до об'єктів критичної інфраструктури з подальшим оформленням документів про відстрочку від призову на військову службу.

Відтак бажаючі влаштуватись на роботу відправляли йому копії особистих документів, фотографії та перераховували на банківську картку передплату. Після чого чоловік не відповідав на їх дзвінки та не виконав жодних обіцянок.

На даний час встановлено двох потерпілих від шахрайських дій підозрюваного, один з яких перерахував йому 32420 гривень, а інший – 40550 гривень.

Однак слідство триває, встановлюється точна кількість ошуканих громадян.

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