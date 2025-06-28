У Києві обмежать рух транспорту у Дарницькому районі

Вулицю Чавдар перекриють рух транспорту через асфальтування.

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У неділю, 29 червня, з 7:00 до 18:00 у Києві буде обмежено рух транспорту на вулиці Єлизавети Чавдар. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

Обмеження пов’язані з ремонтними роботами, які проводитиме КП «Шляхово-експлуатаційне управління» Дарницького району. На ділянці від вулиці Бориса Гмирі до вулиці Софії Русової дорожники вкладатимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.

У «Київавтодорі» вибачилися за тимчасові незручності та закликали водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів.

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