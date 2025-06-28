Apple змінює правила App Store в ЄС задля уникнення штрафів

Apple запровадила дворівневу комісію для Європи.

Фото: IlSoftware.it

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Компанія Apple оголосила про зміни в роботі App Store на території Європейського Союзу, спрямовані на відповідність Закону про цифрові ринки (DMA) та уникнення додаткових штрафів. Нова модель передбачає дворівневу систему комісій, яка вплине на доходи розробників і функціонал доступних сервісів.

Згідно з нововведеннями, запроваджується Store Services Fee із двома рівнями. Перший рівень передбачає комісію 5%, але обмежує розробників базовими функціями App Store, такими як відгуки про додатки та підтримка Apple. Функції автоматичних оновлень, передзавантаження та інші розширені інструменти будуть недоступні. Другий рівень із комісією 13% надасть повний доступ до всіх можливостей App Store. За замовчуванням усі додатки належать до другого рівня, але розробники можуть обрати дешевший варіант.

Крім того, Apple вводить нову Core Technology Commission у розмірі 5% на зовнішні покупки в додатках, розповсюджених через App Store. Для розробників, які погодилися на альтернативні бізнес-умови Apple, діятиме попередня Core Technology Fee – €0,50 за кожну інсталяцію після першого мільйона на рік.

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