Практика судів
  1. В Україні

Росіяни атакували Дніпро новітньою бомбою-ракетою «Гром-1» — що про неї відомо

16:19, 28 червня 2025
ППО збила ракету, здатну долати до 120 км та оснащену потужною осколково-фугасною бойовою частиною.
Росіяни атакували Дніпро новітньою бомбою-ракетою «Гром-1» — що про неї відомо
Фото: mil.in.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У передмісті Дніпра збили новітню бомбу-ракету «Гром-1». Про це заявив очільник ОВА Сергій Лисак.

Повітряні сили ЗСУ заявили про повітряну ціль, випущену з літака тактичної авіації противника з території окупованої Запорізької області, що пролетіла понад 100 км і була збита в передмісті Дніпра.

«Вибух, який чули в передмісті Дніпра, – робота нашої ППО. Дякую захисникам неба за збиття новітньої бомби-ракети «Гром-1», — уточнив Лисак.

Що відомо про російську бомбу-ракету «Гром-1»:

За даними Еспресо, авіаційна ракета «Гром-1» розроблялась для використання з нових винищувачів Су-57, але також була інтегрована у систему озброєння літаків Су-34, Су-35 та Су-30.

Ракета, масою 594 кг (осколково-фугасна бойова частина 315 кг), оснащена ракетним двигуном  і здатна долати відстань до 120 км.

Відрізняючись від свого старшого аналога «Гром‑2», «Гром‑1» має власний двигун і більшу дальність, що робить її більш загрозливою.

«Гром-1» є гібридом плануючої бомби та ракети, спробою перетворити фугасні авіабомби на високоточну зброю. Цей гібрид має крила, що розкриваються в повітрі, забезпечуючи дальність і точність. Після скидання запускається стартовий ракетний двигун, через деякий час починає працювати маршовий ракетний двигун. Ракета-бомба може знижуватись на ціль під великим кутом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Дніпро війна обстріл

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловік не зміг довести, що 12 років не знав про укладення його дружиною договору дарування, а не договору купівлі-продажу – що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що позивач мав довести неможливість дізнатися про укладення удаваного правочину раніше.

Змінами до держбюджету пропонується підвищити прожитковий мінімум для розрахунку окладів прокурорів з 1600 до 2102 грн

Кабмін пропонує підвищити до 2102 грн прожитковий мінімум для розрахунку окладів прокурорів, що дозволить збільшити посадові оклади в окружних прокуратурах

ГУР пропонують включити до суб’єктів державної авіації — Веніславський вніс законопроект

Депутати пропонують внести зміни до Повітряного кодексу.

Верховний Суд пояснив, чи підлягає апеляційному оскарженню ухвала про відмову у закритті кримінального провадження через сплив строків давності

КПК не передбачає оскарження ухвали, якою відмовлено у задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження, постановленої під час судового провадження в суді першої інстанції.

Верховна Рада прийняла зміни до правил звільнення від сплати судового збору

Відстрочення та розстрочення сплати судового збору, а також зменшення його розміру або звільнення від його сплати буде проводитися за новими правилами.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Князевич
    Руслан Князевич
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Валерій Кузьменко
    Валерій Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Чумак
    Юрій Чумак
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді