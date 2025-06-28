Росіяни атакували Дніпро новітньою бомбою-ракетою «Гром-1» — що про неї відомо

ППО збила ракету, здатну долати до 120 км та оснащену потужною осколково-фугасною бойовою частиною.

Фото: mil.in.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У передмісті Дніпра збили новітню бомбу-ракету «Гром-1». Про це заявив очільник ОВА Сергій Лисак.

Повітряні сили ЗСУ заявили про повітряну ціль, випущену з літака тактичної авіації противника з території окупованої Запорізької області, що пролетіла понад 100 км і була збита в передмісті Дніпра.

«Вибух, який чули в передмісті Дніпра, – робота нашої ППО. Дякую захисникам неба за збиття новітньої бомби-ракети «Гром-1», — уточнив Лисак.

Що відомо про російську бомбу-ракету «Гром-1»:

За даними Еспресо, авіаційна ракета «Гром-1» розроблялась для використання з нових винищувачів Су-57, але також була інтегрована у систему озброєння літаків Су-34, Су-35 та Су-30.

Ракета, масою 594 кг (осколково-фугасна бойова частина 315 кг), оснащена ракетним двигуном і здатна долати відстань до 120 км.

Відрізняючись від свого старшого аналога «Гром‑2», «Гром‑1» має власний двигун і більшу дальність, що робить її більш загрозливою.

«Гром-1» є гібридом плануючої бомби та ракети, спробою перетворити фугасні авіабомби на високоточну зброю. Цей гібрид має крила, що розкриваються в повітрі, забезпечуючи дальність і точність. Після скидання запускається стартовий ракетний двигун, через деякий час починає працювати маршовий ракетний двигун. Ракета-бомба може знижуватись на ціль під великим кутом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.