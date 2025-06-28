Нова спецоперація СБУ — знищено ворожий ЗГРК «Панцир-С1» та три гелікоптери у Криму

СБУ дронами знищила три гелікоптери – Мі-8, Мі-26, Мі-28 та один ЗРГК «Панцир-С1» на аеродромі «Кіровське» в тимчасово окупованому Криму.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України в ніч з 27 на 28 червня атакувала дронами військовий аеродром «Кіровське» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє СБУ.

Вказується, що було нанесено вогневе ураження по місцям дислокації авіаційного компоненту, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БпЛА ворога.

Наявні дані свідчать про знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1».

Протягом ночі на ворожому аеродромі відбувалась вторинна детонація.

«СБУ системно працює над зниженням спроможностей РФ завдавати авіаційно-бомбових ударів по території України. Окупанти мають усвідомлювати, що їх дороговартісна військова техніка та боєприпаси не захищені ніде: ні на лінії бойового зіткнення, ні на тимчасово окупованих територіях, ні в глибокому тилу ворога», — наголосили в Службі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.