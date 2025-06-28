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Нова спецоперація СБУ — знищено ворожий ЗГРК «Панцир-С1» та три гелікоптери у Криму

15:43, 28 червня 2025
СБУ дронами знищила три гелікоптери – Мі-8, Мі-26, Мі-28 та один ЗРГК «Панцир-С1» на аеродромі «Кіровське» в тимчасово окупованому Криму.
Нова спецоперація СБУ — знищено ворожий ЗГРК «Панцир-С1» та три гелікоптери у Криму
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Служба безпеки України в ніч з 27 на 28 червня атакувала дронами військовий аеродром «Кіровське» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє СБУ.

Вказується, що було нанесено вогневе ураження по місцям дислокації авіаційного компоненту, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БпЛА ворога.

Наявні дані свідчать про знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1».

Протягом ночі на ворожому аеродромі відбувалась вторинна детонація.

«СБУ системно працює над зниженням спроможностей РФ завдавати авіаційно-бомбових ударів по території України. Окупанти мають усвідомлювати, що їх дороговартісна військова техніка та боєприпаси не захищені ніде: ні на лінії бойового зіткнення, ні на тимчасово окупованих територіях, ні в глибокому тилу ворога», — наголосили в Службі.

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СБУ

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