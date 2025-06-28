Ексзаступника мера Харкова підозрюють у розкраданні 5,4 млн грн на фортифікаціях

Викрито злочинну групу, що наживалась на обороні Харкова.

Фото: Національна поліція

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Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про викриття злочинної організації, очолюваної колишнім заступником міського голови Харкова, яка привласнила 5,4 млн грн бюджетних коштів, виділених на будівництво фортифікаційних споруд.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону спільно з поліцією виявила групу з п’яти осіб, причетних до розкрадання. До складу організації, крім організатора – екс-заступника мера, входили четверо виконавців: двоє керівників підприємств та двоє фізичних осіб-підприємців.

За даними слідства, організатор разом із директором одного з підприємств, яке виступало основним підрядником, залучили до схеми керівника фірми-прокладки та двох ФОПів. Вони закуповували майно для облаштування фортифікацій за цінами, завищеними більш ніж на 30% від ринкових. У результаті державі завдано збитків на суму 5,4 млн грн.

У межах розслідування правоохоронці провели обшуки в Харкові та Харківській області, вилучивши комп’ютерну техніку, бухгалтерські та фінансові документи. Слідство також перевіряє інші можливі епізоди діяльності цієї злочинної групи.

Прокуратура висунула підозри за низкою статей Кримінального кодексу України. Організатору інкримінують створення та керівництво злочинною організацією (ч. 1 ст. 255), організацію розкрадання в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191) та службове підроблення (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366). Виконавцям висунуто підозри за участь у злочинній організації та розкраданні коштів (ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366).

Усіх підозрюваних затримано, а до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Генпрокурор Кравченко наголосив: «Усі вкрадені бюджетні кошти мають бути повернуті державі в повному обсязі. Це стосується не лише цієї справи. Усіх, хто намагається нажитися на оборонних коштах чи армії, попереджаю – відповідальність буде максимально суворою».

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