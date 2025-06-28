Верховний суд США став на бік Трампа у справі про громадянство за народженням

Верховний суд США підтримав Трампа у справі про громадянство за народженням, обмеживши повноваження нижчих судів.

Фото: ukrinform

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Верховний суд США виніс рішення на користь президента Дональда Трампа у справі щодо громадянства за правом народження, обмеживши можливості судів нижчих інстанцій блокувати його політику. Про це повідомило агентство Reuters.

Рішення, ухвалене більшістю в шість голосів проти трьох за авторством консервативної судді Емі Коні Барретт, констатувало, що суди нижчих інстанцій «імовірно, перевищили повноваження, надані Конгресом», забороняючи виконавчий указ Трампа, який обмежує надання громадянства дітям нелегальних іммігрантів, народженим у США. Суд зобов’язав нижчі суди переглянути свої рішення, уточнює Reuters. Водночас постанова не оцінює законність самої політики Трампа і не дозволяє указу негайно набути чинності, встановлюючи 30-денний період до можливого застосування.

Трамп привітав рішення, заявивши журналістам у Білому домі, що воно відкриває шлях для реалізації його указу про громадянство за правом народження, який, за його словами, «було помилково заборонено на загальнонаціональному рівні». «У нас багато таких ініціатив. У мене цілий список», – додав він.

Рішення стосувалося трьох загальнонаціональних судових заборон, виданих федеральними суддями в штатах Меріленд, Массачусетс і Вашингтон, які зупинили виконання указу Трампа на час судового оскарження. Указ, підписаний Трампом у перший день після повернення на посаду, передбачає відмову в громадянстві дітям, народженим у США, якщо хоча б один із батьків не є громадянином або законним постійним резидентом (власником «грін-карти»).

Суддя Барретт зазначила, що суди не мають необмежених повноважень для блокування виконавчої влади, застерігаючи від «імперської судової влади». Натомість ліберальна суддя Соня Сотомайор у своїй незгоді, підтриманій двома іншими ліберальними суддями, назвала рішення «пародією на верховенство права», критикуючи більшість за ігнорування питання конституційності указу. «Очевидна незаконність постанови підкреслює, чому універсальні судові заборони є доречними в таких справах», – написала Сотомайор.

Позивачі, зокрема генеральні прокурори-демократи 22 штатів і захисники прав іммігрантів, стверджують, що указ може позбавити громадянства понад 150 000 новонароджених щорічно. Вони вважають, що він порушує 14-ту поправку до Конституції США, яка гарантує громадянство за правом народження.

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