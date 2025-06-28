В Україні з 1 липня стартує вступна кампанія до профтехів – як подати заяву

Абітурієнти можуть подати заяву до кінця вересня офлайн або онлайн.

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З 1 липня 2025 року в Україні розпочинається вступна кампанія до закладів професійної освіти, куди приймають випускників 9 або 11 класів загальноосвітніх шкіл. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України, роз’яснивши процедуру подання заяв та необхідні для цього документи.

Міністерство освіти і науки разом із профтехами модернізує майстерні та лабораторії, щоб забезпечити сучасні умови навчання. Навчання можливе як на бюджетній, так і на контрактній основі.

Як подати заяву на вступ

Абітурієнти можуть подати заяву до кінця вересня – особисто в закладі освіти або онлайн через електронний кабінет на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). На сайті доступні текстова та відеоінструкції з реєстрації в електронному кабінеті.

Для вибору профтеху радять скористатися сайтом «Профтех онлайн», де в розділі «Вибери свій» можна за допомогою фільтрів знайти заклад за регіоном і професією. На сайті також є інформація про напрями навчання, переваги робітничих професій і відповіді на поширені запитання щодо вступу.

Тривaлість навчання та стипендія

Тривалість навчання у профтехах варіюється від 6 місяців до 3 років залежно від обраної професії, рівня освіти на момент вступу (9 чи 11 клас) та попередньо здобутої кваліфікації. Студенти отримують стипендію від 1350 грн.

Заклади самостійно визначають терміни прийому документів, зазвичай із 1 липня до кінця серпня, але можливий донабір до кінця вересня.

Необхідні документи для вступу

Для подання заяви потрібні:

заява;

оригінал або копія свідоцтва про закінчення 9 або 11 класу;

6 фотокарток розміром 3х4 см;

медична довідка;

копії документів, що підтверджують право на пільги (за наявності);

копія паспорта або ID-картки (пред’являється під час вступу).

Абітурієнти можуть подавати заяви до кількох закладів одночасно.

Чому профтехосвіта – це перспективно

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий підкреслив: «Випускники шкіл мають можливість швидко вийти на ринок праці з професією, яка має попит, а сучасна профтехосвіта сприяє цьому. На сьогодні основна частка вакансій – це спеціальності, які можна опанувати в профтехах. Ми модернізуємо матеріально-технічне забезпечення, удосконалюємо освітні програми, залучаємо до партнерства бізнес. Це забезпечує відповідність знань і навичок випускників потребам ринку праці, дозволяючи молоді швидко отримати робітничу спеціальність, працевлаштуватися та розпочати кар’єру».

Для вступу до профтехів не потрібно складати Національний мультипредметний тест (НМТ). Натомість заклади проводять конкурсний відбір, який зазвичай базується на середньому балі шкільного свідоцтва. Кожен заклад самостійно визначає етапи відбору.

Заступник міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку Дмитро Завгородній наголосив: «Збільшення кількості вступників до профтехів – наше пріоритетне завдання цього року. Ми оновлюємо майстерні, щоб студенти навчалися на сучасному обладнанні, яке відповідає вимогам ринку праці. Профтех – це вже не «план Б», а свідомий вибір. Це можливість для молоді здобути фах, залишитися в Україні, творити її майбутнє та розвивати економіку».

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