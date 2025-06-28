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Одесит збував зброю поштою — на Волині викрили незаконний арсенал

17:13, 28 червня 2025
Чоловік протягом пів року надсилав гвинтівки жителю Волині, а під час обшуку в його гаражі виявили вогнепальну зброю, боєприпаси та комплектуючі.
Одесит збував зброю поштою — на Волині викрили незаконний арсенал
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Повідомлено про підозру одеситу, який незаконно збував зброю на Волинь. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Так, за процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 47-річному жителю міста Одеса повідомлено про підозру у незаконному придбанні, носінні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї та бойових припасів  (ч.1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, упродовж січня-червня 2025 року чоловік незаконно збув волинянину, надіславши  через поштового оператора, три гвинтівки.

В ході обшуку в гаражі фігуранта виявлено  та вилучено гвинтівку нарізну Мосіна з прицілом, кулемет MG3, два револьвери, патрони, два магазини до автоматичної зброї, 10 магазинів до кулемета, велику кількість деталей до зброї (приклади, стволи та ін.).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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прокуратура зброя Одеса боєприпаси

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