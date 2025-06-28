Одесит збував зброю поштою — на Волині викрили незаконний арсенал

Повідомлено про підозру одеситу, який незаконно збував зброю на Волинь. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.
Так, за процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 47-річному жителю міста Одеса повідомлено про підозру у незаконному придбанні, носінні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї та бойових припасів (ч.1 ст. 263 КК України).
За даними слідства, упродовж січня-червня 2025 року чоловік незаконно збув волинянину, надіславши через поштового оператора, три гвинтівки.
В ході обшуку в гаражі фігуранта виявлено та вилучено гвинтівку нарізну Мосіна з прицілом, кулемет MG3, два револьвери, патрони, два магазини до автоматичної зброї, 10 магазинів до кулемета, велику кількість деталей до зброї (приклади, стволи та ін.).
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою.
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