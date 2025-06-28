У Британії юриста засудили за фальшиві заяви про пошкодження авто через ями на дорогах

Юрист підробив документи про нібито пошкодження автомобіля, щоб отримати компенсацію.

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Британського юриста засудили за шахрайство з підробленими вимогами про компенсацію за нібито пошкоджене авто. Про це повідомляє Law Gazette.

Аліхан Нурані, який спеціалізувався на справах про тілесні ушкодження, подав до місцевої ради Сток-он-Трента дві заяви про відшкодування збитків, буцімто завданих автомобілю внаслідок ям на дорогах. Злочини стосуються інцидентів у листопаді 2019-го та квітні 2021-го.

Після перевірки страхового відділу міської ради було виявлено підозрілі невідповідності в рахунках, які Нурані надав у якості підтвердження. Подальше розслідування відділу боротьби з шахрайством встановило, що документи — фальшиві, а самі вимоги — вигадані.

У лютому цього року присяжні у Коронному суді Хенлі визнали Нурані винним за чотирма пунктами шахрайства. Йому винесли вирок: 8 місяців позбавлення волі умовно, 300 годин неоплачуваних громадських робіт, сплата £30 000 судових витрат та повернення £874, отриманих незаконно.

Суддя підкреслив серйозність правопорушення, зазначивши, що статус юриста, який мав би дотримуватися найвищих стандартів доброчесності, є обтяжуючою обставиною.

Міська рада підтвердила, що Нурані, який проживає у Манчестері, був переданий до Регуляторного органу солісіторів (SRA). З 2023 року він обмежений у праві здійснювати юридичну практику: не має права працювати з клієнтськими коштами та може бути найнятий до юрфірми лише за погодженням SRA. На момент накладення цих обмежень Нурані працював у фірмі Simcox Oliver, яка згодом була закрита через підозру в нечесності її керівника.

«Це має бути чітким попередженням: ми не терпітимемо шахрайства в нашому місті», — заявив член міської ради Сток-он-Трента Амджид Вазір. — «Ми маємо жорсткі механізми контролю, щоб захищати гроші платників податків і притягатимемо шахраїв до відповідальності через суд».

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