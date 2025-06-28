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Чи враховується до сукупного доходу сім'ї компенсація, отримана замість «Пакунка малюка»

15:25, 28 червня 2025
Грошова компенсація за «Пакунок малюка» не впливає на розмір соціальних виплат, бо не враховується до сукупного доходу сім’ї.
Чи враховується до сукупного доходу сім'ї компенсація, отримана замість «Пакунка малюка»
Джерело фото: Мінсоцполітики
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Міністерство соціальної політики України розповіло, чи враховується до сукупного доходу сім'ї компенсація, отримана замість «Пакунка малюка».

 «Пакунок малюка» – це одноразова допомога від держави для сімей, у яких нещодавно народилася дитина. У 2025 році батьки новонароджених можуть отримувати натуральну допомогу «пакунок малюка» або грошову компенсацію у розмірі 7 689 грн (три прожиткових мінімуми для дітей віком до 6 років).

Така допомога не враховується до середньомісячного сукупного доходу родині і, відповідно, ніяк не вплине на призначення інших виплат.

Раніше повідомлялося, що в Україні хочуть платити 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину.

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