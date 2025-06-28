Грошова компенсація за «Пакунок малюка» не впливає на розмір соціальних виплат, бо не враховується до сукупного доходу сім’ї.

Джерело фото: Мінсоцполітики

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Міністерство соціальної політики України розповіло, чи враховується до сукупного доходу сім'ї компенсація, отримана замість «Пакунка малюка».

«Пакунок малюка» – це одноразова допомога від держави для сімей, у яких нещодавно народилася дитина. У 2025 році батьки новонароджених можуть отримувати натуральну допомогу «пакунок малюка» або грошову компенсацію у розмірі 7 689 грн (три прожиткових мінімуми для дітей віком до 6 років).

Така допомога не враховується до середньомісячного сукупного доходу родині і, відповідно, ніяк не вплине на призначення інших виплат.

Раніше повідомлялося, що в Україні хочуть платити 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину.

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