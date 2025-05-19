Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суспільство

В Україні хочуть платити 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину — що пропонується

10:50, 19 травня 2025
Новий законопроєкт передбачає нову систему допомоги, яка охоплює всі етапи — від вагітності до догляду за дитиною після року.
В Україні хочуть платити 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину — що пропонується
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні планують платити 50 тисяч гривень всім жінкам, які народили дитину. Міністерство соціальної політики оприлюднило для обговорення проєкт закону, який має на меті не лише підвищити рівень народжуваності, а й допомогти батькам поєднувати виховання дітей з навчанням чи роботою.

Серед ключових новацій:

– 100% зарплати вагітним жінкам, які є застрахованими, та 7 тисяч гривень — для незастрахованих;

– Одноразова виплата 50 тисяч гривень кожній жінці після народження дитини;

– Фінансова допомога на відновлення після пологів, розмір якої ще визначить Кабмін;

– Виплати на догляд за дитиною — одному з батьків, опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за малюком;

– Програма «єЯсла» — додаткова допомога тим, хто повернувся на роботу після досягнення дитиною одного року.

Також зберігається практика надання «пакунку малюка» — одноразової натуральної допомоги при народженні дитини.

У Мінсоцполітики переконані, що ці кроки не лише зміцнять підтримку для молодих родин, а й стимулюватимуть батьків до працевлаштування та розвиток приватних дитячих садків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші діти вагітність та пологи грошова допомога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, чи є перебування за кордоном та карантин поважними причинами для визначення додаткового строку прийняття спадщини

Поважними причинами пропуску строку є лише ті, що пов'язані з об'єктивними, непереборними та істотними труднощами для спадкоємця на вчинення дій щодо прийняття спадщини – Верховний Суд.

Перед ВККС поставили завдання провести аналіз вмотивованості рішень ВККС

ВККС повинна вже у 2025 році провести аналіз вмотивованості своїх рішень.

НАБУ, САП, НАЗК і ВАКС – кому в рамках дорожньої карти щодо переговорів про вступ до ЄС має бути забезпечено конкурентний рівень зарплати

Дорожня карта для перемовин про вступ до ЄС передбачає вже з початку 2025 року конкурентний рівень зарплати в НАБУ, САП, НАЗК та ВАКС – при цьому у НАЗК середня зарплата за березень 2025 року склала у керівництва – 276,3 тисяч грн, у керівника структурного підрозділу – 155,8 тисяч грн, у спеціаліста – 94,3 тисяч грн.

Денис Маслов заявив, що вже незабаром має бути забезпечений достойний рівень оплати праці суддів та працівників апаратів судів

Маслов вказав, що конкурентний рівень суддівської винагороди та зарплати для апарату судів передбачає Дорожня карта з питань верховенства права для переговорів з ЄС, однак поки не підписано ані закон щодо реформи оплати праці держслужбовців, ані про доплати суддям.

Якщо кандидата на посаду судді по дорозі на іспит затримає ТЦК, поважність або неповажність неявки визначить ВККС

Кандидатам на посади суддів все ж бажано сповістити Комісію про обставини, які перешкоджають складанню іспиту.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Гринчук
    Руслан Гринчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Надія Губенко
    Надія Губенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді