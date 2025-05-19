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На Сумщині 202 населені пункти підлягають евакуації, — ОВА

10:36, 19 травня 2025
Понад 60% жителів уже виїхали, однак у зонах підвищеної небезпеки залишаються тисячі людей, зокрема діти.
На Сумщині 202 населені пункти підлягають евакуації, — ОВА
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У Сумській області 202 населені пункти підлягають евакуації. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

За словами начальника Сумської ОВА Олега Григорова, евакуйовано понад 60% населення.

Станом на 19 травня у громадах найбільшого ризику ще й досі залишаються жити понад 4 тисячі.

Із Білопільської та Ворожбянської громад, звідки 5 травня посилилась евакуація через обстріли, за добу виїхали 65 людей.

У Білопільській громаді ще лишається трохи більше ніж 3000 мешканців, у Ворожбянській – 835.

Із Нової Слободи, звідки 13 травня розпочалася обовʼязкова евакуація, вже виїхали 75 людей, із них двоє дітей. Ще у селі залишаються 274 мешканці, з яких 24 дитини.

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Суми евакуація

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