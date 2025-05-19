На Сумщині 202 населені пункти підлягають евакуації, — ОВА

У Сумській області 202 населені пункти підлягають евакуації. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
За словами начальника Сумської ОВА Олега Григорова, евакуйовано понад 60% населення.
Станом на 19 травня у громадах найбільшого ризику ще й досі залишаються жити понад 4 тисячі.
Із Білопільської та Ворожбянської громад, звідки 5 травня посилилась евакуація через обстріли, за добу виїхали 65 людей.
У Білопільській громаді ще лишається трохи більше ніж 3000 мешканців, у Ворожбянській – 835.
Із Нової Слободи, звідки 13 травня розпочалася обовʼязкова евакуація, вже виїхали 75 людей, із них двоє дітей. Ще у селі залишаються 274 мешканці, з яких 24 дитини.
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