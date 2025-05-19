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В Сумской области 202 населенных пункта подлежат эвакуации, — ОВА

10:36, 19 мая 2025
Более 60% жителей уже уехали, однако в зонах повышенной опасности остаются тысячи человек, в том числе дети.
В Сумской области 202 населенных пункта подлежат эвакуации, — ОВА
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В Сумской области 202 населенных пункта подлежат эвакуации. Об этом сообщили в областной военной администрации.

По словам главы Сумской ОВА Олега Григорова, эвакуировано более 60% населения.

По состоянию на 19 мая, в общинах наибольшего риска все еще продолжают жить более 4 тысяч человек.

Из Билопольской и Ворожбянской общин, откуда 5 мая усилилась эвакуация из-за обстрелов, за сутки выехали 65 человек.

В Билопольской общине остаются чуть более 3000 жителей, в Ворожбянской — 835.

Из Новой Слободы, где 13 мая началась обязательная эвакуация, уже выехали 75 человек, включая двух детей. В селе все еще остаются 274 жителя, среди них 24 ребенка.

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Сумы эвакуация

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