В Германии мужчина напал с ножом на людей на улице — есть раненые

По меньшей мере, пять человек получили ранения.

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В центре немецкого города Билефельд неизвестный напал с ножом на группу людей, праздновавших возле одного из баров. Об этом пишет Bild.

В результате нападения по меньшей мере пять человек получили ранения, трое из них тяжелые и были госпитализированы.

Злоумышленник находится на свободе. Полиция ведет масштабную операцию по розыску подозреваемого, который, вероятно, также получил ранение лица во время столкновения с пострадавшими. На месте происшествия правоохранители изъяли несколько ножей, а неподалеку обнаружили рюкзак - в нем были другие виды оружия и легковоспламеняющаяся жидкость.

Предварительно установлено, что жертвы нападения были связаны с местным футбольным сообществом. Следствие продолжается, создана специальная комиссия по расследованию покушения.

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