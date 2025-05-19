У Німеччині чоловік напав з ножем на людей на вулиці — є поранені

В центрі німецького міста Білефельд невідомий чоловік напав з ножем на групу людей, які святкували біля одного з барів. Про це пише Bild.

В результаті нападу щонайменше п’ять осіб отримали поранення, троє з них — тяжкі, і були госпіталізовані.

Зловмисник перебуває на волі. Поліція веде масштабну операцію з розшуку підозрюваного, який, імовірно, також зазнав поранення обличчя під час сутички з постраждалими. На місці події правоохоронці вилучили кілька ножів, а неподалік виявили рюкзак — у ньому були інші види зброї та легкозаймиста рідина.

Попередньо встановлено, що жертви нападу були пов’язані з місцевою футбольною спільнотою. Слідство триває, створена спеціальна комісія з розслідування замаху.

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