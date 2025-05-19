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Штрафи до 120 тис грн — в Україні посилять відповідальності за незаконні каботажні перевезення

11:08, 19 травня 2025
В Україні посилять відповідальність іноземних перевізників за незаконні каботажні перевезення.
Штрафи до 120 тис грн — в Україні посилять відповідальності за незаконні каботажні перевезення
Фото: eurotransport.de
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Міністерство розвитку громад та територій повідомило, що розробило законопроект, який передбачає суттєве підвищення відповідальності іноземних перевізників за незаконне здійснення каботажних перевезень на території України.

Відомство нагадало, що каботаж — це перевезення вантажів або пасажирів в межах однієї країни. Іноземні компанії не мають права здійснювати такі перевезення в Україні, як і українські перевізники – в інших країнах без спеціальних дозволів або міжнародних угод.

Міністерство розвитку громад та територій підкреслило, що на сьогоднішній день штраф за порушення становить лише 17 тисяч гривень. Законопроект пропонує збільшити його до 120 тисяч гривень – для захисту українських перевізників та встановлення справедливої відповідальності на рівні з європейськими країнами.

«За останні роки кількість незаконних каботажних перевезень зростає. У 2023 році зафіксовано близько 150 таких випадків. Це – загроза для українського ринку: робочі місця, податки, конкуренція мають залишатись всередині країни», - заявили у відомстві.

Що передбачає законопроект?

 ▪ Внесення змін до ст. 133-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення

 ▪ А також – до Закону “Про автомобільний транспорт”

 ▪ Підвищення штрафу для іноземних перевізників до 120 тис. грн

 ▪ Усунення прогалин, які дозволяли уникати відповідальності

«Законопроєкт невдовзі буде зареєстрований у Верховній Раді. Очікуємо на підтримку парламентарів.

Сильний внутрішній ринок – це фундамент для сталого відновлення України. Ми продовжуємо захищати інтереси українських перевізників та формувати чесні правила гри на ринку», - додали у відомстві.

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законопроект штраф

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