Apple дозволить користувачам з Євросоюзу змінювати помічника Siri на Google Assistant чи Alexa

Компанія дає користувачам можливість самостійно змінювати голосового помічника на своїх пристроях.

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Компанія Apple планує зробити ще один крок до відкритості: у країнах Євросоюзу користувачам дозволять змінювати голосового асистента за замовчуванням. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела в компанії.

Це означає, що власники iPhone, iPad і Mac зможуть обрати альтернативу Siri — наприклад, Google Assistant або Amazon Alexa. Зміни охоплять кілька платформ і стали відповіддю на нові цифрові правила ЄС, які зобов’язують техногігантів надавати більше свободи користувачам і відкривати свої екосистеми для сторонніх сервісів.

Раніше Apple вже дозволила європейцям встановлювати інші застосунки за замовчуванням для браузера, карт, обміну повідомленнями та іншого.

Нововведення з голосовим асистентом — черговий крок до гнучкішої iOS, принаймні в межах Євросоюзу.

Деталі впровадження змін поки не розголошуються, однак анонс може відбутися вже цього року.

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