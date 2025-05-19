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Apple позволит пользователям из Евросоюза менять помощника Siri на Google Assistant или Alexa

11:43, 19 мая 2025
Компания дает пользователям возможность самостоятельно изменять голосовой помощник на своих устройствах.
Apple позволит пользователям из Евросоюза менять помощника Siri на Google Assistant или Alexa
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Компания Apple планирует сделать ещё один шаг к открытости: в странах Евросоюза пользователям разрешат менять голосового ассистента по умолчанию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

Это означает, что владельцы iPhone, iPad и Mac смогут выбрать альтернативу Siri — например, Google Assistant или Amazon Alexa. Изменения затронут несколько платформ и стали ответом на новые цифровые правила ЕС, обязывающие технологические гиганты предоставлять больше свободы пользователям и открывать свои экосистемы для сторонних сервисов.

Ранее Apple уже разрешила европейцам устанавливать другие приложения по умолчанию для браузера, карт, обмена сообщениями и других функций.

Нововведение с голосовым ассистентом — очередной шаг к более гибкой iOS, по крайней мере в пределах Евросоюза.

Детали внедрения изменений пока не раскрываются, однако анонс может состояться уже в этом году.

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