Дональд Трамп пожелал Джо Байдену выздоровления после выявленного рака

У бывшего президента США диагностировали агрессивную форму рака.

Фото: EPA

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Президент США Дональд Трамп пожелал бывшему американскому лидеру Джо Байдену скорейшего выздоровления после того, как у него была диагностирована агрессивная форма рака простаты. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Мелания и я огорчены новостью о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и искренние пожелания (жене экс-президента) Джилл и всей семье, и мы желаем Джо скорейшего и успешного выздоровления», — написал Трамп.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена сообщало, что у бывшего президента США диагностирована «агрессивная форма» рака предстательной железы. Причем рак распространился на его кости.

Диагноз был поставлен после того, как врачи обнаружили «небольшой узел» на простате Байдена, который потребовал «дальнейшей оценки».

Рак Байдена «характеризуется 9 баллами по шкале Глисона (группа 5) с метастазами в кости», — говорится в заявлении.

«Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить.

Президент и его семья рассматривают варианты лечения совместно со своими врачами», — заявлял пресс-секретарь Байдена.

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