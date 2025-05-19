Практика судов
  1. В мире

Дональд Трамп пожелал Джо Байдену выздоровления после выявленного рака

09:56, 19 мая 2025
У бывшего президента США диагностировали агрессивную форму рака.
Дональд Трамп пожелал Джо Байдену выздоровления после выявленного рака
Фото: EPA
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп пожелал бывшему американскому лидеру Джо Байдену скорейшего выздоровления после того, как у него была диагностирована агрессивная форма рака простаты. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Мелания и я огорчены новостью о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и искренние пожелания (жене экс-президента) Джилл и всей семье, и мы желаем Джо скорейшего и успешного выздоровления», — написал Трамп.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена сообщало, что у бывшего президента США диагностирована «агрессивная форма» рака предстательной железы. Причем рак распространился на его кости.

Диагноз был поставлен после того, как врачи обнаружили «небольшой узел» на простате Байдена, который потребовал «дальнейшей оценки».

Рак Байдена «характеризуется 9 баллами по шкале Глисона (группа 5) с метастазами в кости», — говорится в заявлении.

«Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить.

Президент и его семья рассматривают варианты лечения совместно со своими врачами», — заявлял пресс-секретарь Байдена.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Дональд Трамп Джо Байден

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил, являются ли нахождение за границей и карантин уважительными причинами для определения дополнительного срока принятия наследства

Уважительными причинами пропуска срока являются только те, которые связаны с объективными, непреодолимыми и существенными трудностями для наследника в совершении действий по принятию наследства – Верховный Суд.

Перед ВККС поставили задачу провести анализ мотивированности решений ВККС

ВККС должна уже в 2025 году провести анализ мотивированности своих решений.

НАБУ, САП, НАПК и ВАКС — кому в рамках дорожной карты по переговорам о вступлении в ЕС должен быть обеспечен конкурентный уровень зарплаты

Дорожная карта для переговоров о вступлении в ЕС предусматривает уже с начала 2025 года конкурентный уровень зарплаты в НАБУ, САП, НАЗК и ВАКС — при этом в НАЗК средняя зарплата за март 2025 года составила у руководства — 276,3 тыс. грн, у руководителя структурного подразделения — 155,8 тыс. грн, у специалиста — 94,3 тыс. грн.

Денис Маслов заявил, что уже вскоре должен быть обеспечен достойный уровень оплаты труда судей и работников аппаратов судов

Маслов указал, что конкурентный уровень судейского вознаграждения и зарплаты для аппарата судов предусмотрен Дорожной картой по вопросам верховенства права для переговоров с ЕС, однако пока не подписан ни закон о реформе оплаты труда госслужащих, ни о доплатах судьям.

Если кандидата на должность судьи по дороге на экзамен задержит ТЦК, то уважительность или неуважительность его неявки определит ВККС

Кандидатам на должности судей все же желательно уведомить Комиссию об обстоятельствах, препятствующих сдаче экзамена.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Гринчук
    Руслан Гринчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Надія Губенко
    Надія Губенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді