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Как отчитываться об использовании товаров, ввозимых со льготами для оборонного производства — разъяснение

10:32, 19 мая 2025
Ежемесячно до 15 числа необходимо представлять отчет о целевом использовании товаров, согласованный с государственным заказчиком, также в ГНС и соответствующую таможню.
Как отчитываться об использовании товаров, ввозимых со льготами для оборонного производства — разъяснение
Фото: unsplash
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Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило порядок подачи справки о оприходовании и отчёта об использовании товаров, ввезённых с льготами для оборонного производства.

Согласно положениям Налогового и Таможенного кодексов Украины, крупные предприятия, участвующие в выполнении государственных контрактов в сфере оборонных закупок, имеют право на льготный режим налогообложения при импорте отдельных категорий товаров. В то же время, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 170 от 16.03.2016, на такие субъекты возлагается обязанность отчитываться о фактическом оприходовании и целевом использовании ввезённых товаров.

Пункт 197.23 Налогового кодекса Украины предусматривает освобождение от налогообложения НДС операций по импорту и первой поставке на таможенной территории Украины отдельных товаров оборонного назначения. Это касается случаев, когда заказчиком является государственный заказчик в сфере обороны.

Механизм импорта и дальнейшей поставки таких товаров, а также порядок отчётности об их использовании определены Порядком № 170, утверждённым постановлением КМУ от 16 марта 2016 года.

Подача отчётных документов

Согласно п. 5 Порядка № 170, предприятие, осуществляющее импорт товаров, обязано:

– В течение 10 дней после завершения таможенного оформления подать справку о факте оприходования товаров (приложение 1) в таможенный орган и территориальный орган ГНС по месту налоговой регистрации.

– Ежемесячно до 15 числа подавать отчёт о целевом использовании товаров (приложение 2), согласованный с государственным заказчиком, также в ГНС и соответствующую таможню.

Хотя Порядок № 170 не определяет форму подачи документов, Налоговый кодекс (п. 42¹.2 ст. 42¹) допускает использование Электронного кабинета для переписки с ГНС.

Способы подачи документов

Предприятия могут подать приложения 1 и 2:

– На бумажном носителе вместе с сопроводительным письмом в контролирующий орган;

– В электронном виде через меню «Переписка с ГНС» в приватной части Электронного кабинета — в формате PDF (до 5 МБ).

В случае превышения объема файла (более 5 МБ), информация может быть подана частями в один временной интервал с указанием реквизитов сопроводительного письма для каждой части.

Предприятия, выполняющие государственные оборонные заказы, должны не только соблюдать налоговые льготы, но и своевременно подавать отчётность по импортированным товарам. Соответствующая отчётность — в форме справки о оприходовании и отчёта о целевом использовании — является обязательной и может быть представлена как в электронном, так и в бумажном виде. Соблюдение установленных сроков и требований отчётности — залог сохранения права на налоговые льготы и избежания штрафных санкций.

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