Владимир Зеленский анонсировал введение новых санкций против России

Владимир Зеленский согласовал несколько новых санкционных пакетов Украины.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что согласовал несколько новых санкционных пакетов против РФ. Об этом он сказал в вечернем видеообращении 8 августа.

«Россия не считается с потерями людей. Они блокируют всю информацию о своих потерях, но они не могут заблокировать объективную реальность. То, что ощущает российская экономика, то, как прекращают работу российские предприятия, то, как терпит убытки российская логистика. Санкции могут сработать именно так, как нам нужно. Я хочу поблагодарить сегодня всех в мире, кто нам помогает, помогает завершению войны», — сказал Глава государства.

Владимир Зеленский добавил, что введенные санкции эффективно ударили по российской экономике.

«Сегодня же я согласовал несколько наших новых санкционных пакетов Украины, и вскоре будут соответствующие решения. Я провел особое совещание с чиновниками и командой Офиса по нашей работе в европейском направлении с партнерами в Европейском Союзе и европейских странах за пределами Евросоюза. Несколько принципиальных вещей», — подчеркнул Зеленский.

