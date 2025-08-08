Володимир Зеленський анонсував введення нових санкцій проти Росії

Володимир Зеленський погодив кілька нових санкційних пакетів України.

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що погодив кілька нових санкційних пакетів проти РФ. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 8 серпня.

«Росія не рахується із втратами людей. Вони блокують всю інформацію про свої втрати, але вони не можуть заблокувати об'єктивну реальність. Те, що відчуває російська економіка, те, як припиняють роботу російські підприємства, те, як терпить збитки російська логістика. Санкції можуть спрацювати саме так, як нам потрібно. Я хочу подякувати сьогодні всім у світі, хто нам допомагає, допомагає завершенню війни», - сказав Глава держави.

Володимир Зеленський додав, що запроваджені санкції ефективно вдарили по російській економіці.

«Сьогодні ж я погодив кілька наших нових санкційних пакетів України, і незабаром будуть відповідні рішення. Я провів особливу нараду з урядовцями та командою Офісу щодо нашої роботи на європейському напрямку із партнерами в Європейському Союзі та європейськими країнами поза межами Євросоюзу. Кілька принципових речей», - підкреслив Зеленський.

