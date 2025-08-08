В Киеве внедряют клининговые бригады для комплексной уборки домов

Пока что комплексный клининг организовали лишь в двух районах.

Источник фото: КГГА

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В управляющих компаниях по управлению жилищным фондом столицы начали внедрять работу специализированных клининговых бригад. Как сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев во время инспекции объектов ЖКХ в Дарницком районе. По его словам, уже созданы отдельные бригады в Дарницком и Оболонском районах.

Они выполняют комплексную уборку многоквартирных домов с использованием специального оборудования — мощных пароочистителей, поломоечных машин, пылесосов и моющих средств.

Реакция на запросы жителей

По словам Пантелеева, при оптимизации услуги по управлению жилищным фондом одним из ключевых запросов жителей оказалось санитарное состояние домов, особенно старой застройки. Поэтому для эффективной уборки в местах общего пользования созданы бригады, которые работают по адресному графику и моют и чистят все — от стен и окон до дверей и полов.

Планы расширения

Пока что комплексный клининг организовали лишь в двух районах, но в дальнейшем он станет частью работы всех коммунальных управителей, говорят в КГГА. Сейчас в Дарницком и Оболонском районах действует несколько бригад — около 30 работников. Для них приобретено 50 единиц техники и оборудования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.