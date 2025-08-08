У Києві запроваджують клінінгові бригади для комплексного прибирання будинків

Поки що комплексний клінінг організували лише в двох районах.

Джерело фото: КМДА

У керуючих компаніях з управління житловим фондом столиці почали впроваджувати роботу спеціалізованих клінінгових бригад. Як повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час інспекції об’єктів ЖКГ у Дарницькому районі. За його словами, вже створені окремі бригади у Дарницькому та Оболонському районах.

Вони здійснюють комплексне прибирання багатоквартирних будинків із використанням спеціального обладнання — потужних пароочисників, підлогомийних машин, пилососів та мийних засобів.

Реакція на запити мешканців

За словами Пантелеєва, під час оптимізації послуги з управління житловим фондом одним із ключових запитів мешканців виявився санітарний стан будинків, особливо старої забудови. Тому для ефективного прибирання у місцях загального користування створені бригади, які працюють за поадресним графіком і миють та чистять усе — від стін і вікон до дверей і підлог.

Плани розширення

Поки що комплексний клінінг організували лише в двох районах, але надалі він стане частиною роботи всіх комунальних управителів, кажуть у КМДА. Зараз у Дарницькому та Оболонському районах діє кілька бригад — близько 30 працівників. Для них придбано 50 одиниць техніки та обладнання.

