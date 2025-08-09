В Гоструда разъяснили, что обязательно должен содержать трудовой договор

07:00, 9 августа 2025
Трудовой договор должен содержать ряд обязательных условий, без которых не может считаться заключенным.
Перед заключением трудового договора важно знать, какие условия он обязательно должен содержать и какую информацию работодатель обязан предоставить работнику ещё до начала работы. Это не только гарантия прозрачных и понятных трудовых отношений, но и правовая защита для обеих сторон. Об этом напомнили в Госслужбе по вопросам труда.
Трудовой договор — это соглашение между работником и работодателем, по которому работник обязуется выполнять работу, определённую этим соглашением, а владелец предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган либо физическое лицо обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон.
Что должен обязательно содержать трудовой договор?
В трудовом договоре должно быть указано:
- трудовая функция (должность);
- оплата труда;
- место работы;
- момент начала работы.
- Особые положения трудовых договоров (контрактов):
- конфиденциальность;
- неконкуренция;
- непереманивание;
- защита интеллектуальной собственности;
- ограничение совместительства.
До начала работы работодатель обязан в согласованный с работником способ проинформировать работника о:
- месте работы (информация о работодателе, в том числе его местонахождение), трудовой функции, которую обязан выполнять работник (должность и перечень должностных обязанностей), дате начала выполнения работы;
- определённом рабочем месте, обеспечении необходимыми для работы средствами;
- правах и обязанностях, условиях труда, наличии на рабочем месте опасных и вредных производственных факторов, которые ещё не устранены, и возможных последствиях их влияния на здоровье, а также о праве на льготы и компенсации за работу в таких условиях в соответствии с законодательством и коллективным договором — под подпись;
- правилах внутреннего трудового распорядка или условиях установления режима работы, продолжительности рабочего времени и отдыха, а также о положениях коллективного договора (в случае его заключения);
- прохождении инструктажа по охране труда, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране;
- организации профессионального обучения работников (если такое обучение предусмотрено);
- продолжительности ежегодного отпуска, условиях и размере оплаты труда;
- процедуре и установленных в КЗоТ Украины сроках предупреждения о прекращении трудового договора, которых должны придерживаться работник и работодатель.
