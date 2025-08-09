Практика судов
В Гоструда разъяснили, что обязательно должен содержать трудовой договор

07:00, 9 августа 2025
Трудовой договор должен содержать ряд обязательных условий, без которых не может считаться заключенным.
Перед заключением трудового договора важно знать, какие условия он обязательно должен содержать и какую информацию работодатель обязан предоставить работнику ещё до начала работы. Это не только гарантия прозрачных и понятных трудовых отношений, но и правовая защита для обеих сторон. Об этом напомнили в Госслужбе по вопросам труда.

Трудовой договор — это соглашение между работником и работодателем, по которому работник обязуется выполнять работу, определённую этим соглашением, а владелец предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган либо физическое лицо обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон.

Что должен обязательно содержать трудовой договор?

В трудовом договоре должно быть указано:

  • трудовая функция (должность);
  • оплата труда;
  • место работы;
  • момент начала работы.
  • Особые положения трудовых договоров (контрактов):
  • конфиденциальность;
  • неконкуренция;
  • непереманивание;
  • защита интеллектуальной собственности;
  • ограничение совместительства.

До начала работы работодатель обязан в согласованный с работником способ проинформировать работника о:

  • месте работы (информация о работодателе, в том числе его местонахождение), трудовой функции, которую обязан выполнять работник (должность и перечень должностных обязанностей), дате начала выполнения работы;
  • определённом рабочем месте, обеспечении необходимыми для работы средствами;
  • правах и обязанностях, условиях труда, наличии на рабочем месте опасных и вредных производственных факторов, которые ещё не устранены, и возможных последствиях их влияния на здоровье, а также о праве на льготы и компенсации за работу в таких условиях в соответствии с законодательством и коллективным договором — под подпись;
  • правилах внутреннего трудового распорядка или условиях установления режима работы, продолжительности рабочего времени и отдыха, а также о положениях коллективного договора (в случае его заключения);
  • прохождении инструктажа по охране труда, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране;
  • организации профессионального обучения работников (если такое обучение предусмотрено);
  • продолжительности ежегодного отпуска, условиях и размере оплаты труда;
  • процедуре и установленных в КЗоТ Украины сроках предупреждения о прекращении трудового договора, которых должны придерживаться работник и работодатель.

Гоструда трудовые отношения

