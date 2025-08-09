В Гоструда разъяснили, что обязательно должен содержать трудовой договор

Трудовой договор должен содержать ряд обязательных условий, без которых не может считаться заключенным.

Перед заключением трудового договора важно знать, какие условия он обязательно должен содержать и какую информацию работодатель обязан предоставить работнику ещё до начала работы. Это не только гарантия прозрачных и понятных трудовых отношений, но и правовая защита для обеих сторон. Об этом напомнили в Госслужбе по вопросам труда.

Трудовой договор — это соглашение между работником и работодателем, по которому работник обязуется выполнять работу, определённую этим соглашением, а владелец предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган либо физическое лицо обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон.

Что должен обязательно содержать трудовой договор?

В трудовом договоре должно быть указано:

трудовая функция (должность);

оплата труда;

место работы;

момент начала работы.

Особые положения трудовых договоров (контрактов):

конфиденциальность;

неконкуренция;

непереманивание;

защита интеллектуальной собственности;

ограничение совместительства.

До начала работы работодатель обязан в согласованный с работником способ проинформировать работника о:

месте работы (информация о работодателе, в том числе его местонахождение), трудовой функции, которую обязан выполнять работник (должность и перечень должностных обязанностей), дате начала выполнения работы;

определённом рабочем месте, обеспечении необходимыми для работы средствами;

правах и обязанностях, условиях труда, наличии на рабочем месте опасных и вредных производственных факторов, которые ещё не устранены, и возможных последствиях их влияния на здоровье, а также о праве на льготы и компенсации за работу в таких условиях в соответствии с законодательством и коллективным договором — под подпись;

правилах внутреннего трудового распорядка или условиях установления режима работы, продолжительности рабочего времени и отдыха, а также о положениях коллективного договора (в случае его заключения);

прохождении инструктажа по охране труда, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране;

организации профессионального обучения работников (если такое обучение предусмотрено);

продолжительности ежегодного отпуска, условиях и размере оплаты труда;

процедуре и установленных в КЗоТ Украины сроках предупреждения о прекращении трудового договора, которых должны придерживаться работник и работодатель.

