У Держпраці роз’яснили, що обов'язково повинен містити трудовий договір

Трудовий договір повинен містити низку обов’язкових умов, без яких не може вважатися укладеним.

Перед укладенням трудового договору важливо знати, які умови він обов’язково має містити та яку інформацію роботодавець зобов’язаний надати працівнику ще до початку роботи. Це не лише гарантія прозорих і зрозумілих трудових відносин, а й правовий захист для обох сторін. Про це нагадали у Держпраці.

Трудовий договір це угода між працівником та роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін

Що повинен обов’язково містити трудовий договір?

У трудовому договорі повинно бути зазначено:

- трудова функція (посада);

- оплата праці;

- місце роботи;

- момент початку роботи.

Особливі положення трудових договорів (контрактів):

- конфіденційність;

- неконкуренція;

- непереманювання;

- захист інтелектуальної власності;

- обмеження сумісництва.

До початку роботи роботодавець зобов’язаний в узгоджений із працівником спосіб поінформувати працівника про:

- місце роботи (інформація про роботодавця, у тому числі його місцезнаходження), трудову функцію, яку зобов’язаний виконувати працівник (посада та перелік посадових обов’язків), дату початку виконання роботи;

- визначене робоче місце, забезпечення необхідними для роботи засобами;

- права та обов’язки, умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про право на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору — під підпис;

- правила внутрішнього трудового розпорядку або умови встановлення режиму роботи, тривалість робочого часу і відпочинку, а також про положення колективного договору (у разі його укладення);

- проходження інструктажу з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони;

- організацію професійного навчання працівників (якщо таке навчання передбачено);

- тривалість щорічної відпустки, умови та розмір оплати праці;

- процедуру та встановлені у КЗпП України строки попередження про припинення трудового договору, яких повинні дотримуватися працівник і роботодавець

