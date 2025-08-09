В Киеве задержали мужчину, который ударил прохожего ключами по голове

Пострадавший был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом левой височной кости.

В Киеве правоохранители задержали и сообщили о подозрении мужчине, который во время конфликта нанес тяжелые травмы прохожему, ударив его ключами по голове. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел в парковой зоне в Днепровском районе города Киева. Полиция обнаружила 46-летнего гражданина с тяжелыми телесными повреждениями. Его госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом левой височной кости.

Правоохранители установили, что телесные повреждения мужчине нанес 50-летний местный житель, с которым у потерпевшего возник словесный конфликт из-за недоразумения. В ходе ссоры злоумышленник достал из сумки связку ключей от квартиры и ударил ими киевлянина в висок. После этого фигурант скрылся с места происшествия.

Полицейские разыскали и задержали нападавшего, а также объявили ему о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

