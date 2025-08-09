У Києві затримали чоловіка, який під вдарив перехожого ключами по голові

Постраждалого було госпіталізовано із важкою черепно-мозкова травмою, забоєм головного мозку та переломом лівої скроневої кістки.

У Києві правоохоронці затримали та повідомили про підозру чоловіку, який під час конфлікту завдав тяжких травм перехожому, вдаривши його ключами по голові. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Інцидент стався у парковій зоні в Дніпровському районі міста Києва. Поліція виявила 46-річного громадянина з тяжкими тілесними ушкодженнями. Останнього було госпіталізовано із важкою черепно-мозкова травмою, забоєм головного мозку та переломом лівої скроневої кістки.

Правоохоронці встановили, що тілесних ушкоджень чоловікові завдав 50-річний місцевий мешканець, із яким у потерпілого виник словесний конфлікт через непорозуміння. У ході сварки, зловмисник дістав з сумки зв’язку ключів від квартири та вдарив ними киянина у скроню. Після цього, фігурант втік з місця події.

Поліцейські розшукали та затримали нападника та оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

