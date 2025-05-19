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Як звітувати про використання товарів, ввезених із пільгами для оборонного виробництва — роз’яснення

10:32, 19 травня 2025
Щомісяця до 15 числа необхідно подавати звіт про цільове використання товарів, погоджений з державним замовником, також до ДПС і відповідної митниці.
Як звітувати про використання товарів, ввезених із пільгами для оборонного виробництва — роз’яснення
Фото: unsplash
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Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків роз’яснило порядок подання довідки про оприбуткування та звіту про використання товарів, ввезених із пільгами для оборонного виробництва.

Згідно з положеннями Податкового та Митного кодексів України, великі підприємства, які беруть участь у виконанні державних контрактів у сфері оборонних закупівель, мають право на пільговий режим оподаткування при імпорті окремих категорій товарів. Водночас, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 170 від 16.03.2016, на таких суб’єктів покладається обов’язок звітування про фактичне оприбуткування та цільове використання ввезених товарів.

Пункт 197.23 Податкового кодексу України передбачає звільнення від оподаткування ПДВ операцій з імпорту та першого постачання на митній території України окремих товарів оборонного призначення. Це стосується випадків, коли замовником є державний замовник у сфері оборони.

Механізм імпорту та подальшого постачання таких товарів, а також порядок звітування про їх використання, визначено Порядком № 170, затвердженим постановою КМУ від 16 березня 2016 року.

Подання звітних документів

Згідно з п. 5 Порядку № 170, підприємство, що здійснює імпорт товарів, зобов’язане:

– Протягом 10 днів після завершення митного оформлення подати довідку про факт оприбуткування товарів (додаток 1) до митниці та територіального органу ДПС за місцем податкової реєстрації.

– Щомісяця до 15 числа подавати звіт про цільове використання товарів (додаток 2), погоджений з державним замовником, також до ДПС і відповідної митниці.

Хоча Порядок № 170 не визначає форму подання документів, Податковий кодекс (п. 42¹.2 ст. 42¹) дозволяє використання Електронного кабінету для листування з ДПС.

Способи подання документів

Підприємства можуть подати додатки 1 і 2:

– На паперовому носії разом із супровідним листом до контролюючого органу;

– В електронному вигляді через меню «Листування з ДПС» у приватній частині Електронного кабінету — у форматі PDF (до 5 МБ).

У випадку перевищення обсягу файлу (більше 5 МБ), інформація може бути подана частинами в одному часовому проміжку, із зазначенням реквізитів супровідного листа для кожної частини.

Підприємства, які виконують державні оборонні замовлення, повинні не лише дотримуватись податкових пільг, але й своєчасно подавати звітність щодо імпортованих товарів. Відповідне звітування — у формі довідки про оприбуткування та звіту про цільове використання — є обов’язковим і може бути здійснене як в електронному, так і в паперовому вигляді. Дотримання встановлених строків і вимог звітності — запорука збереження права на податкові пільги та уникнення штрафних санкцій.

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податкова ДПС податки Податковий кодекс України

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