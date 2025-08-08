Практика судов
  1. В Украине

Во Львовской области разоблачили чиновников, которые фальсифицировали проверки военной техники за взятки

21:56, 8 августа 2025
Руководитель и главный инженер этого центра наладили механизм получения взяток за подделку результатов лабораторных испытаний оборонной продукции.
Во Львовской области разоблачили чиновников, которые фальсифицировали проверки военной техники за взятки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области Служба безопасности совместно с Национальной полицией раскрыла преступную схему, организованную должностными лицами сертификационно-метрологического испытательного центра. Об этом сообщило управление СБУ во Львовской области.

По данным следствия, руководитель и главный инженер этого центра наладили механизм получения взяток за подделку результатов лабораторных испытаний оборонной продукции.

Речь идет о роботизированных турелях и надводных комплексах, которые производило одно из частных предприятий. Изделия должны были проходить обязательную проверку в сертифицированной лаборатории.

«Вместо этого чиновники фальсифицировали протоколы испытаний и вносили в них ложные сведения о качестве продукции, не проводя никаких проверок.

За положительные заключения фигуранты получали деньги “в обход кассы”, имитируя проведение испытаний лишь на бумаге», — заявили в СБУ.

Правоохранители задержали обоих должностных лиц после получения очередного транша неправомерной выгоды.

Во время обысков изъяты документация, черновые записи, деньги, которые подтверждают преступную деятельность.

В настоящее время им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с ее вымогательством).

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и других лиц, причастных к схеме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Манипуляции и попытка давления на суд»: в СБУ прокомментировали заявления Семена Кривоноса и Александра Клименко

СБУ заявила, что считает заявления НАБУ и САП «манипулятивными» и «попыткой оказать публичное давление на представителей судебной ветви власти».

Конкретные доказательства государственной измены детективов НАБУ до сих пор не представлены – НАБУ и САП

В НАБУ и САП призвали СБУ обнародовать материалы уголовных производств по детективам и не мешать рассмотрению их апелляционных жалоб.

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил о разоблачении 25 млн грн незаконных выплат «боевых» тем, кто не был на фронте

Безосновательно насчитали более 15 млн грн дополнительного вознаграждения за участие в боевых действиях, хотя они не находились на «нуле» – Генпрокурор заявил о масштабной операции и 23 подозрениях.

Протокол задержания является допустимым, даже если подпись задержанного указана в другой графе — Верховный Суд

В кассационной жалобе защитница утверждала об отсутствии подписи обвиняемого в протоколе задержания лица, что свидетельствует о его недопустимости.

Правительство внесло законопроект о применении штрафов к поставщикам цифрового контента и услуг за нарушение требований Госпродпотребслужбы

Правительство предлагает урегулировать полномочия Госпродпотребслужбы по применению штрафов к поставщикам цифровых услуг и контента, в частности приложений.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео