Во Львовской области разоблачили чиновников, которые фальсифицировали проверки военной техники за взятки

Во Львовской области Служба безопасности совместно с Национальной полицией раскрыла преступную схему, организованную должностными лицами сертификационно-метрологического испытательного центра. Об этом сообщило управление СБУ во Львовской области.

По данным следствия, руководитель и главный инженер этого центра наладили механизм получения взяток за подделку результатов лабораторных испытаний оборонной продукции.

Речь идет о роботизированных турелях и надводных комплексах, которые производило одно из частных предприятий. Изделия должны были проходить обязательную проверку в сертифицированной лаборатории.

«Вместо этого чиновники фальсифицировали протоколы испытаний и вносили в них ложные сведения о качестве продукции, не проводя никаких проверок.

За положительные заключения фигуранты получали деньги “в обход кассы”, имитируя проведение испытаний лишь на бумаге», — заявили в СБУ.

Правоохранители задержали обоих должностных лиц после получения очередного транша неправомерной выгоды.

Во время обысков изъяты документация, черновые записи, деньги, которые подтверждают преступную деятельность.

В настоящее время им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с ее вымогательством).

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и других лиц, причастных к схеме.

