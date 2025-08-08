На Львівщині викрили посадовців, які фальсифікували перевірки військової техніки за хабарі

Керівник і головний інженер цього центру налагодили механізм одержання хабарів за підробку результатів лабораторних випробувань оборонної продукції.

На Львівщині Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрила злочинну схему, організовану посадовцями сертифікаційно-метрологічного випробувального центру. Про це повідомило управління СБУ у Львівській області.

За даними слідства, керівник і головний інженер цього центру налагодили механізм одержання хабарів за підробку результатів лабораторних випробувань оборонної продукції.

Йдеться про роботизовані турелі та надводні комплекси, які виготовляло одне з приватних підприємств. Вироби мали проходити обов’язкову перевірку у сертифікованій лабораторії.

«Натомість посадовці фальсифікували протоколи випробувань і вносили до них неправдиві відомості щодо якості продукції, не проводячи жодних перевірок.

За позитивні висновки фігуранти отримували гроші «в обхід каси», імітуючи проведення випробувань лише на папері», - заявили в СБУ.

Правоохоронці затримали обох посадовців після отримання чергового траншу неправомірної вигоди.

Під час обшуків вилучено документацію, чорнові записи, гроші, які підтверджують злочинну діяльність.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб, поєднане з її вимаганням).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та інших причетних до схеми осіб.

