На Львівщині викрили посадовців, які фальсифікували перевірки військової техніки за хабарі

21:56, 8 серпня 2025
Керівник і головний інженер цього центру налагодили механізм одержання хабарів за підробку результатів лабораторних випробувань оборонної продукції.
На Львівщині викрили посадовців, які фальсифікували перевірки військової техніки за хабарі
На Львівщині Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрила злочинну схему, організовану посадовцями сертифікаційно-метрологічного випробувального центру. Про це повідомило управління СБУ у Львівській області.

За даними слідства, керівник і головний інженер цього центру налагодили механізм одержання хабарів за підробку результатів лабораторних випробувань оборонної продукції.

Йдеться про роботизовані турелі та надводні комплекси, які виготовляло одне з приватних підприємств. Вироби мали проходити обов’язкову перевірку у сертифікованій лабораторії.

«Натомість посадовці фальсифікували протоколи випробувань і вносили до них неправдиві відомості щодо якості продукції, не проводячи жодних перевірок.

За позитивні висновки фігуранти отримували гроші  «в обхід каси», імітуючи проведення випробувань лише на папері», - заявили в СБУ.

Правоохоронці затримали обох посадовців після отримання чергового траншу неправомірної вигоди.

Під час обшуків вилучено документацію, чорнові записи, гроші, які підтверджують злочинну діяльність.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб, поєднане з її вимаганням).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та інших причетних до схеми осіб.

СБУ

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

