Верховний Суд зобов’язав військову частину компенсувати моральну шкоду дитині загиблого чоловіка

Позивач стверджувала, що оскільки автомобіль перебував у володінні військової частини, цивільна відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок смерті батька дитини, має бути покладена на військову частину.

Верховний Суд роз’яснив порядок відшкодування моральної шкоди у випадках загибелі людини внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки, яка на відповідній правовій підставі володіє об'єктом, використання якого створює підвищену небезпеку, незалежно від вини такої особи. Якщо частина моральної шкоди була відшкодована страховою компанією в межах ліміту страхового відшкодування, решта суми підлягає стягненню з власника джерела підвищеної небезпеки.

Відповідний висновок ухвалено у справі за позовом матері, яка діяла в інтересах малолітнього сина загиблого. Справа № 753/16824/18 (провадження № 61-5644св24).

Деталі справи

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу військової частини Національної гвардії України у справі за позовом матері, яка діє в інтересах малолітнього сина, до військової частини Національної гвардії України про відшкодування шкоди, завданої смертю фізичної особи.

На обґрунтування заявлених вимог позивач посилалася на те, що водій, перебуваючи на службі та керуючи службовим автомобілем, порушив вимоги ПДР, не вжив термінового гальмування, здійснив наїзд на пішохода, який від отриманих тілесних ушкоджень загинув. Син загиблого чоловіка та на день його смерті перебував на його утриманні. Внаслідок смерті батька дитині заподіяна майнова та моральна шкода. Оскільки автомобіль перебував у володінні військової частини, цивільна відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок смерті батька, має бути покладена на військову частину.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, частково задовольнив позов, зазначивши, що наявні підстави для стягнення з відповідача грошових коштів на відшкодування шкоди, завданої малолітньому смертю батька, оскільки вироком суду встановлено, що винною особою є водій, який на момент ДТП перебував на військовій службі у військові частині та керував транспортним засобом, який знаходився на фінансовому обліку цієї військової частини.

Рішення Суду

Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій, зазначивши, що шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об’єктом, використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку.

Моральна шкода, завдана смертю фізичної особи внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки, відшкодовується чоловікові (дружині), батькам (усиновлювачам), дітям (усиновленим) такої особи, а також особам, які проживали з нею однією сім’єю, особою, яка на відповідній правовій підставі володіє об’єктом, використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку, незалежно від вини такої особи.

Встановивши, що дитина є сином загиблого, суди попередніх інстанцій, проаналізувавши доводи сторін, надавши належну оцінку доказам у справі, дійшли правильних висновків про наявність підстав для відшкодування дитині моральної шкоди, заподіяної смертю батька.

Оскільки дитина позбавлена можливості отримувати піклування та допомогу від батька, що тягне за собою порушення її нормальних життєвих зв’язків, суди обґрунтовано визначили розмір відшкодування моральної шкоди в сумі 238 400,00 грн.

Відповідно до п. 27.3. ст. 27 ЗУ «Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (який був чинним на момент розгляду справи судом першої інстанції) страховик відшкодовує моральну шкоду, заподіяну смертю фізичної особи, її чоловіку (дружині), батькам (усиновлювачам) та дітям (усиновленим). Загальний розмір такого страхового відшкодування (регламентної виплати) цим особам стосовно одного померлого становить 12 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законодавством на день настання страхового випадку, і виплачується рівними частинами.

Оскільки ПАТ «НАСК «Оранта» в межах ліміту страхового відшкодування, визначеного вказаним Законом, сплатило матері малолітньої дитини, яка діє в його інтересах, 38 400,00 грн на відшкодування моральної шкоди, суди дійшли правильного висновку про стягнення з відповідача як власника джерела підвищеної небезпеки решти моральної шкоди у розмірі 200 000,00 грн.

