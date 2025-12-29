  1. В Україні

Володимир Зеленський назвав умову і строки підготовки переговорів з РФ

16:08, 29 грудня 2025
Зеленський анонсував серію переговорів із США та Європою і підготовку можливої зустрічі з Росією.
Володимир Зеленський назвав умову і строки підготовки переговорів з РФ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна разом з американською стороною напрацювала поетапний план дій щодо подальших переговорів із партнерами та можливих контактів з Росією.

За словами Глави держави, першочергово планується зустріч радників з національної безпеки, яка має відбутися вже найближчими днями. Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров уже провів консультації з американськими та європейськими радниками, а сама зустріч, ймовірно, відбудеться в Україні.

«Далі: ми підготуємо на рівні радників усі документи – і буде зустріч на рівні лідерів Європи спочатку з Україною в широкому складі, і це Коаліція охочих плюс. І ця зустріч буде. Почав її обговорювати одразу після зустрічі з Президентом Трампом. Уже з’єднався з Президентом Макроном, з кількома іншими нашими партнерами і буду продовжувати ці консультації», - зазначив Президент.

На цій зустрічі планують погодити документи на рівні лідерів. Після цього Україна розпочне підготовку зустрічі з Дональдом Трампом і з європейськими лідерами.

«Ми всі налаштовані серйозно, щоб ці зустрічі відбулись у січні. І після цього якщо все буде йти крок за кроком, то вже буде зустріч у тому чи іншому форматі з «русскімі». Ми готові на відповідні формати, про які ми вже говорили», - вказав Зеленський.

Володимир Зеленський

