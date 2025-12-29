  1. В Украине

Владимир Зеленский назвал условие и сроки подготовки переговоров с РФ

16:08, 29 декабря 2025
Зеленский анонсировал серию переговоров с США и Европой и подготовку возможной встречи с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина совместно с американской стороной разработала поэтапный план действий относительно дальнейших переговоров с партнерами и возможных контактов с Россией.

По словам Главы государства, в первую очередь планируется встреча советников по национальной безопасности, которая должна состояться уже в ближайшие дни. Зеленский сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров уже провел консультации с американскими и европейскими советниками, а сама встреча, вероятно, состоится в Украине.

«Далее: мы подготовим на уровне советников все документы — и состоится встреча на уровне лидеров Европы сначала с Украиной в широком составе, и это Коалиция желающих плюс. И эта встреча будет. Я начал обсуждать ее сразу после встречи с президентом Трампом. Уже связался с президентом Макроном, с несколькими другими нашими партнерами и буду продолжать эти консультации», — отметил Президент.

На этой встрече планируется согласовать документы на уровне лидеров. После этого Украина начнет подготовку встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

«Мы все настроены серьезно, чтобы эти встречи состоялись в январе. И после этого, если все будет идти шаг за шагом, уже будет встреча в том или ином формате с „русскими“. Мы готовы к соответствующим форматам, о которых уже говорили», — указал Зеленский.

Владимир Зеленский

