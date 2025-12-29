Збитки «Укренерго» на 168 млн грн: оголошено підозри посадовцям у справі заволодіння електроенергією

Директору комерційного підприємства та колишньому директору електропостачальника інкриміновано привласнення коштів ПрАТ «НЕК «Укренерго».

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру трьом учасникам схеми заволодіння електричною енергією без її фактичної оплати. За даними слідства, внаслідок таких дій ПрАТ «НЕК «Укренерго» завдано шкоди на 168 млн грн.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, директору комерційного підприємства та колишньому директору електропостачальника інкриміновано привласнення коштів ПрАТ «НЕК «Укренерго» (ч. 5 ст. 191 КК України). Відповідальній посадовій особі ПрАТ «НЕК «Укренерго» інкриміновано зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи (ч. 2 ст. 364 КК України).

Що відомо

За даними слідства, посадовець умисно не застосував передбачені законодавством заходи реагування до електропостачальника.

Слідством встановлено, що посадові особи промислового підприємства ініціювали укладення договору постачання електричної енергії з підконтрольним постачальником, при цьому фактично не маючи наміру оплачувати спожиті обсяги.

Водночас електропостачальник, за даними слідства, не закуповував електричну енергію у встановленому порядку, а отримував її за рахунок небалансів, сформованих оператором системи передачі. Обов’язкові платежі за небаланси не здійснювалися.

Як зазначають у ОГП, посадовець ПрАТ «НЕК «Укренерго», обіймаючи керівну посаду та маючи повноваження щодо адміністрування розрахунків на ринку електричної енергії, умисно не вжив передбачених законодавством заходів реагування.

У результаті, за даними слідства, безпідставно відпущено понад 82 тис. МВт·год електричної енергії, загальна вартість якої становить понад 168 млн грн, що спричинило матеріальну шкоду ПрАТ «НЕК «Укренерго» та призвело до тяжких наслідків.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучено чорнові записи та документи, що мають доказове значення.

