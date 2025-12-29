Убытки «Укрэнерго» на 168 млн грн: объявлены подозрения должностным лицам по делу о завладении электроэнергией

Директору коммерческого предприятия и бывшему директору электропоставщика инкриминируется присвоение средств ЧАО «НЭК «Укрэнерго».

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении трем участникам схемы завладения электрической энергией без ее фактической оплаты. По данным следствия, в результате таких действий ЧАО «НЭК «Укрэнерго» причинен ущерб на 168 млн грн.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, директору коммерческого предприятия и бывшему директору электропоставщика инкриминируется присвоение средств ЧАО «НЭК «Укрэнерго» (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Ответственному должностному лицу ЧАО «НЭК «Укрэнерго» инкриминируется злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Что известно

По данным следствия, должностное лицо умышленно не применило предусмотренные законодательством меры реагирования к электропоставщику.

Следствием установлено, что должностные лица промышленного предприятия инициировали заключение договора поставки электрической энергии с подконтрольным поставщиком, при этом фактически не имея намерения оплачивать потребленные объемы.

В то же время электропоставщик, по данным следствия, не закупал электрическую энергию в установленном порядке, а получал ее за счет небалансов, сформированных оператором системы передачи. Обязательные платежи за небалансы не осуществлялись.

Как отмечают в ОГП, должностное лицо ЧАО «НЭК «Укрэнерго», занимая руководящую должность и имея полномочия по администрированию расчетов на рынке электрической энергии, умышленно не приняло предусмотренных законодательством мер реагирования.

В результате, по данным следствия, безосновательно отпущено более 82 тыс. МВт·ч электрической энергии, общая стоимость которой составляет более 168 млн грн, что причинило материальный ущерб ЧАО «НЭК «Укрэнерго» и привело к тяжким последствиям.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых изъяты черновые записи и документы, имеющие доказательное значение.

