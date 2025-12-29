Несмішні жарти від РФ – ЦПД РНБО фіксує хвилю ШІ-відео про причини відключення світла

У TikTok поширюють відео з проросійськими наративами про причини знеструмлень в Україні.

Фото: CenterCounteringDisinformation

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив про фіксацію нової хвилі згенерованого контенту в соціальних мережах, за допомогою якого поширюються вигідні Росії наративи щодо відключень електроенергії в Україні.

За даними ЦПД, у мережі розповсюджують відеоролики, повністю створені з використанням технологій штучного інтелекту. У цих матеріалах герої озвучують тези про нібито цілеспрямовані дії української влади, «продаж електроенергії за кордон» як причину відключень, а також заяви про їхню несправедливість.

Найактивніше такі згенеровані відео поширюються в мережі TikTok під виглядом гумористичного контенту. У ЦПД зазначають, що це одна з тактик інформаційного впливу ворога, спрямована на нав’язування українцям фейкових пояснень причин знеструмлень та дестабілізацію внутрішньої ситуації в країні.

«Насправді єдина причина відключень світла — терористичні удари росії по енергетичній інфраструктурі України», – наголошують у ЦПД РНБО.

