Несмешные шутки от РФ – ЦПД СНБО фиксирует волну ИИ-видео о причинах отключения света

В TikTok распространяют видео с пророссийскими нарративами о причинах отключений электроэнергии в Украине.

Фото: CenterCounteringDisinformation

Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил о фиксации новой волны сгенерированного контента в социальных сетях, с помощью которого распространяются выгодные России нарративы об отключениях электроэнергии в Украине.

По данным ЦПД, в сети распространяют видеоролики, полностью созданные с использованием технологий искусственного интеллекта. В этих материалах герои озвучивают тезисы о якобы целенаправленных действиях украинской власти, «продаже электроэнергии за границу» как причине отключений, а также заявления об их несправедливости.

Наиболее активно такие сгенерированные видео распространяются в сети TikTok под видом юмористического контента. В ЦПД отмечают, что это одна из тактик информационного воздействия врага, направленная на навязывание украинцам фейковых объяснений причин отключений электроэнергии и дестабилизацию внутренней ситуации в стране.

«На самом деле единственная причина отключений света — террористические удары России по энергетической инфраструктуре Украины», — отмечают в ЦПД СНБО.

