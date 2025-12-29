  1. В Украине

Несмешные шутки от РФ – ЦПД СНБО фиксирует волну ИИ-видео о причинах отключения света

15:48, 29 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В TikTok распространяют видео с пророссийскими нарративами о причинах отключений электроэнергии в Украине.
Несмешные шутки от РФ – ЦПД СНБО фиксирует волну ИИ-видео о причинах отключения света
Фото: CenterCounteringDisinformation
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил о фиксации новой волны сгенерированного контента в социальных сетях, с помощью которого распространяются выгодные России нарративы об отключениях электроэнергии в Украине.

По данным ЦПД, в сети распространяют видеоролики, полностью созданные с использованием технологий искусственного интеллекта. В этих материалах герои озвучивают тезисы о якобы целенаправленных действиях украинской власти, «продаже электроэнергии за границу» как причине отключений, а также заявления об их несправедливости.

Наиболее активно такие сгенерированные видео распространяются в сети TikTok под видом юмористического контента. В ЦПД отмечают, что это одна из тактик информационного воздействия врага, направленная на навязывание украинцам фейковых объяснений причин отключений электроэнергии и дестабилизацию внутренней ситуации в стране.

«На самом деле единственная причина отключений света — террористические удары России по энергетической инфраструктуре Украины», — отмечают в ЦПД СНБО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия энергетика война СНБО TikTok свет ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украинцам хотят разрешить платить только за фактически потребленные тепло и свет – внесен законопроект

Законопроект предлагает исключить норму, которая заставляет платить за минимальные объёмы тепла и воды, даже если потребители их не использовали.

В Раде хотят поручить правительству пересмотреть соглашения с МВФ по ФЛП

Парламент зарегистрировал проект постановления, которым предлагает поручить Правительству начать переговоры с Международным валютным фондом о смягчении налогов для ФЛП.

Из проекта нового Уголовного кодекса исчезнут грабеж, разбой и мошенничество: что придет им на замену

Рабочая группа по разработке нового Уголовного кодекса предлагает попрощаться с классическими составами преступлений, к которым давно привыкли юристы и общество.

Свет в стоимости: Верховный Суд очертил порядок формирования оплаты за электроэнергию

КАС ВС подчеркнул, что стоимость предоставленных услуг не требует отдельного перевыставления.

Українська мова во всех сферах социальной жизни: Рада усилит функционирование государственного языка

Документ предусматривает комплекс мер для повышения качества языка в законах, блокировки пророссийских нарративов и поддержки украинского языка за рубежом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]