Верховный Суд обязал воинскую часть компенсировать моральный ущерб ребенку погибшего мужчины

Истец утверждала, что поскольку автомобиль находился во владении воинской части, гражданская ответственность за ущерб, причиненный вследствие смерти отца ребенка, должна быть возложена на воинскую часть.

Верховный Суд разъяснил порядок возмещения морального ущерба в случаях гибели человека вследствие действия источника повышенной опасности, который на соответствующем правовом основании владеет объектом, использование которого создает повышенную опасность, независимо от вины такого лица. Если часть морального ущерба была возмещена страховой компанией в пределах лимита страхового возмещения, оставшаяся сумма подлежит взысканию с владельца источника повышенной опасности.

Соответствующий вывод вынесен по делу по иску матери, действовавшей в интересах малолетнего сына погибшего. Дело № 753/16824/18 (производство № 61-5644св24).

Детали дела

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу воинской части Национальной гвардии Украины по делу по иску матери, действующей в интересах малолетнего сына, к воинской части Национальной гвардии Украины о возмещении ущерба, причиненного смертью физического лица.

В обоснование заявленных требований истец ссылалась на то, что водитель, находясь на службе и управляя служебным автомобилем, нарушил требования ПДД, не применил экстренного торможения и совершил наезд на пешехода, который от полученных телесных повреждений погиб. Сын погибшего мужчины на день его смерти находился у него на содержании. Вследствие смерти отца ребенку причинен имущественный и моральный ущерб. Поскольку автомобиль находился во владении воинской части, гражданская ответственность за вред, причиненный вследствие смерти отца, должна быть возложена на воинскую часть.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, частично удовлетворил иск, указав, что имеются основания для взыскания с ответчика денежных средств на возмещение ущерба, причиненного малолетнему вследствие смерти отца, поскольку приговором суда установлено, что виновным лицом является водитель, который на момент ДТП находился на военной службе в воинской части и управлял транспортным средством, числившимся на балансе этой воинской части.

Решение Суда

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций, указав, что ушерб, причиненный источником повышенной опасности, возмещается лицом, которое на соответствующем правовом основании (право собственности, иное вещное право, договор подряда, аренды и др.) владеет транспортным средством, механизмом, другим объектом, использование, хранение или содержание которого создает повышенную опасность.

Моральный ущерб, причиненный смертью физического лица вследствие действия источника повышенной опасности, подлежит возмещению супругу (супруге), родителям (усыновителям), детям (усыновленным) такого лица, а также лицам, проживавшим с ним одной семьей, лицом, которое на соответствующем правовом основании владеет объектом, использование, хранение или содержание которого создает повышенную опасность, независимо от вины такого лица.

Установив, что ребенок является сыном погибшего, суды предыдущих инстанций, проанализировав доводы сторон и дав надлежащую оценку доказательствам, пришли к правильному выводу о наличии оснований для возмещения ребенку морального ущерба, причиненного смертью отца.

Поскольку ребенок лишен возможности получать заботу и помощь от отца, что приводит к нарушению его нормальных жизненных связей, суды обоснованно определили размер возмещения морального ущерба в сумме 238 400,00 грн.

В соответствии с п. 27.3 ст. 27 Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» (который был действующим на момент рассмотрения дела судом первой инстанции) страховщик возмещает моральный ущерб, причиненный смертью физического лица, его супругу (супруге), родителям (усыновителям) и детям (усыновленным). Общий размер такого страхового возмещения (регламентной выплаты) этим лицам в отношении одного умершего составляет 12 минимальных заработных плат в месячном размере, установленных законодательством на день наступления страхового случая, и выплачивается равными частями.

Поскольку ПАО «НАСК «Оранта» в пределах лимита страхового возмещения, определенного указанным Законом, выплатило матери малолетнего ребенка, действующей в его интересах, 38 400,00 грн в счет возмещения морального ущерба, суды пришли к правильному выводу о взыскании с ответчика как владельца источника повышенной опасности оставшейся суммы морального ущерба в размере 200 000,00 грн.

