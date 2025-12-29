У Сумах судили громадянина України, який воював у лавах армії РФ

Обвинуваченого визнали винним у службі в Збройних силах РФ та участі в бойових діях проти ЗСУ.

Зарічний районний суд міста Суми ухвалив вирок громадянину України у справі про державну зраду, який став на бік ворога і проходив військову службу в збройних силах РФ.

Обставини справи № 591/6555/25

Судом встановлено, що громадянин України у листопаді 2024 року, перебуваючи у тимчасово окупованому РФ м. Мелітополь, уклав контракт з міністерством оборони РФ про проходження військової служби в збройних силах РФ. У січні 2025 року приступив до виконання бойових завдань проти підрозділів ЗСУ, громадянин наприкінці березня 2025 року був узятий у полон військовослужбовцями ЗСУ.

Що вирішив суд

За результатами судового розгляду громадянина визнано винуватим у пред’явленому обвинуваченні за частиною 2 статті 111 КК України та призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років з конфіскацією майна.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

