  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Сумах судили гражданина Украины, который воевал в рядах армии РФ

16:24, 29 декабря 2025
Обвиняемого признали виновным в службе в Вооруженных силах РФ и участии в боевых действиях против ВСУ.
Заречный районный суд города Сумы вынес приговор гражданину Украины по делу о государственной измене, который встал на сторону врага и проходил военную службу в вооруженных силах РФ.

Обстоятельства дела № 591/6555/25

Судом установлено, что гражданин Украины в ноябре 2024 года, находясь во временно оккупированном РФ г. Мелитополе, заключил контракт с министерством обороны РФ о прохождении военной службы в вооруженных силах РФ. В январе 2025 года приступил к выполнению боевых задач против подразделений ВСУ, гражданин в конце марта 2025 года был взят в плен военнослужащими ВСУ.

Что решил суд

По результатам судебного разбирательства гражданин признан виновным в предъявленном обвинении по части 2 статьи 111 УК Украины и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с конфискацией имущества.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

суд россия рф ВСУ Сумы война

Лента новостей

Блоги
Публикации
