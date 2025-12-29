В Сумах судили гражданина Украины, который воевал в рядах армии РФ

Обвиняемого признали виновным в службе в Вооруженных силах РФ и участии в боевых действиях против ВСУ.

Заречный районный суд города Сумы вынес приговор гражданину Украины по делу о государственной измене, который встал на сторону врага и проходил военную службу в вооруженных силах РФ.

Обстоятельства дела № 591/6555/25

Судом установлено, что гражданин Украины в ноябре 2024 года, находясь во временно оккупированном РФ г. Мелитополе, заключил контракт с министерством обороны РФ о прохождении военной службы в вооруженных силах РФ. В январе 2025 года приступил к выполнению боевых задач против подразделений ВСУ, гражданин в конце марта 2025 года был взят в плен военнослужащими ВСУ.

Что решил суд

По результатам судебного разбирательства гражданин признан виновным в предъявленном обвинении по части 2 статьи 111 УК Украины и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с конфискацией имущества.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

